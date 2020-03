Dalla Spagna - Barcellona-Napoli, si va verso gara a porte chiuse! Decisione presa sabato scorso, si attende solo l'ufficialità

Ultimissime calcio Napoli - Barcellona Napoli a porte chiuse! Colpo di scena per quanto riguarda Barcellona-Napoli. Nei giorni scorsi il Ministro della Salute spagnolo aveva dato per certo che la gara si sarebbe disputata senza restrizioni, ora è cambiato tutto. Continuano ad aumentare i casi in tutta Europa.

Barcellona-Napoli a porte chiuse

Barcellona Napoli Champions League - Purtroppo l'epidemia coronavirus sta aumentando ed ora la “Generalitat de Catalunya” è pronta a decretare il divieto di accesso al pubblico al Camp Nou per il ritorno degli ottavi di Champions in programma il 18 marzo. Secondo l'indiscrezione di L'Esportiu riportata da Mundo Deportivo, la decisione di fare disputare la gara senza tifosi sarebbe stata presa dal Segretario Generale dello Sport, dal Ministero della Salute e degli Interni e dall’Agenzia della sanità pubblica durante l’incontro tenuto dai capi delle tre organizzazioni, durante il quale hanno deciso anche di rinviare al 25 ottobre la Maratona di Barcellona, che si sarebbe dovuta correre il 15 marzo.