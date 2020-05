Barcellona, buoni i dati alla ripresa degli allenamenti: i test mostrano che i blaugrana sono al 45% della condizione fisica

Ultime notizie calcio. Nonostante l'infortunio di Umtiti, arrivano notizie positive per il Barcellona alla ripresa degli allenamenti. Secondo quanto ritportato dal quotidiano AS, gli avversari del Napoli si sono presentati in buone codizioni al centro tecnico: i primi dati emersi, rivelano che Messi e compagni hanno gestito bene lo stop forzato per l'emergenza Coronavirus, riuscendo ad essere già al 40-45% della propria preparazione fisica ottimale.

I preparatori blaugrana si aspettavano che i giocatori perdessero tra il 65 e il 70 percento della loro forma fisica, risultando piacevomente colpiti dai dati del primo giorno di allenamento. I giocatori della prima squadra hanno guadagnato da 0,5 a 1,3 chilogrammi (erano previsti 2 kg) e il loro indice di grasso corporeo è aumentato dallo 0,3 allo 0,7 percento (il limite previsto era dell'1 percento) .