Calciomercato - “Il cavaliere Bianco”. Tradotto letteralmente in Italiano, ma il quotidiano francese L’Equipe gioca sul fatto che il cognome dell’allenatore francese sia proprio Blanc. Difatti, scrive il giornale, il Barcellona non sarà più guidato dalla prossima stagione da Quique Setien che è destinato a lasciare a breve. E al segretario tecnico del Barcellona Eric Abidal piacerebbe molto l’ex allenatore del PSG come sostituto a Setien.