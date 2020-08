Caso di positività al Covid nel Barcellona. A comunicarlo è la stessa società catalanta con un comunicato ufficiale. Il calciatore in questione fa parte di una lista di nove che avrebbero dovuto iniziare domani la parte del ritiro pre-stagionale. I nomi in questione sono: Pedri, Trincão, Matheus Fernandes, Todibo, Wagué, Aleñá, Rafinha, Miranda e Oriol Busquets. Nessuno di questi, precisa il Barcellona, è stato in contatto con la squadra partita per Lisbona.