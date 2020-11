Autocertificazione Campania, ecco il modulo da scaricare per la zona rossa

Autocertificazione Campania - Entra in zona rossa la Regione Campania: lo sarà da domenica 15 novembre 2020. Sono vietati tutti gli spostamenti non necessari anche all'interno del proprio comune. Per farlo, bisognerà avere serie motivazioni, da sottoscrivere su un'autocertificazione che, se poi falsa, rischia di avere forti conseguenze.

Autocertificazione Campania, ecco il modulo da scaricare

In Campania, dunque, come nelle altre zone rosse, è vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario. Fanno eccezione ovviamente i motivi "validi e comprovati", che comprendono in primi motivi di lavoro, salute e necessità. Per chi dichiara il falso nelle autocertificazioni, occhio che da una parte si rischia una multa da 400 a 1.000 euro per aver violato le misure di contenimento anti-coronavirus; ma si rischia anche la denuncia per falsa attestazione e dichiarazione mendace, con un reato penale che in caso di condanna è punibile con la reclusione da uno a sei anni, secondo l'articolo articolo 495 del codice penale.

Autocertificazione Campania: modulo scaricabile in basso

Il modulo di autocertificazione

Come spiegato dal DPCM, esiste la possibilità di spostarsi per "validi e comprovati motivi". Motivi che, tuttavia, andranno certificati e dichiarati in un apposito modello di autocertificazione, come già a marzo ed aprile scorsi. Il modulo, allegato al DPCM dello scorso 13 novembre, è liberamente scaricabile e dovrà essere fornito ogni qual volta le forze dell'ordine lo richiederanno durante i controlli in strada. Per il modulo per gli spostamenti clicca qui.