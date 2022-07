Auriemma a De Laurentiis: "Gli scendiletto stanno per farlo ruzzolare a terra, un modo per corteggiare il prossimo padrone”

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport, scrive su Twitter all’indirizzo del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

“Al presidente De Laurentiis suggerisco di fare attenzione in questa fase. Leggendo in giro noto che gli scendiletto di cui si è dotato, stanno per farlo ruzzolare a terra togliendogli il tappeto sotto ai piedi. Un modo per corteggiare il prossimo padrone”