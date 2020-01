La vicenda Kovacevic si tinge sempre più di giallo. L'ex attaccante di Juve e Lazio, attuale dirigente dell'Olympiacos, è stato vittima di un attentato fuori dalla sua villa in Grecia a inizio gennaio, quando un uomo alla guida di una Smart ha sparato nella sua direzione prima di fuggire ferendolo in modo lieve. Ignote le cause dell'agguato, ma secondo il Telegraf, quotidiano serbo, ad organizzare il tutto sarebbe stato un ex compagno di squadra dell'ex attaccante: Raul Bravo.