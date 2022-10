Tragedia sfiorata in Brasile: commozione cerebrale per Richard durante Atletico Mineiro-Ceara | VIDEO

Calcio - Attimi di paura in Brasile durante la partita Atletico Mineiro Ceara, dove Richard, della squadra ospite, si è accasciato al suolo durante la partita dopo una violenta pallonata al volto.

Atletico Mineiro-Ceara Richard

Si è sfiorato il dramma in Brasile durante Atletico Mineiro Ceara, dove è stato necessario l’intervento dell’ambulanza per il calciatore Richard che ha perso i sensi durante la partita. Gli esami parlano di commozione cerebrale. Momenti di grande preoccupazione in campo e sugli spalti per il giocatore che si è accasciato a terra e non respirava più. Immediato l'intervento dei sanitari che hanno salvato il giocatore dopo il violento colpo subito.