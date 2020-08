Ultime notizie calcio - Brutte notizie per Diego Pablo Simeone. Il tecnico dell'Atletico Madrid, per la final eight di Lisbona, dovrà fare a meno di Correa e di Vrsaljko. I due calciatori, infatti, sono risultati positivi al Coronavirus e dunque non potranno far parte della spedizione in terra portoghese. Negativi, invece, tutti gli altri elementi della rosa dei colchoneros. Lo ha comunicato proprio il club iberico sul proprio sito ufficiale.