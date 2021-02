Atalanta-Napoli, i convocati di Gattuso: tornano Koulibaly e Ghoulam! Ancora out Demme, tanti giovani [FOTO]

Serie A - Atalanta-Napoli, arrivano i convocati di Gattuso. Sono 22 i calciatori convocati da mister Gattuso con tantissimi giovani della Primavera in un match motlo importante e in programma domani al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 18:00. Questa la lista del Napoli, torna Koulibaly, ancora out Demme:

Portieri: Meret, Contini, Idasiak;

Difensori: Zedadka, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Rrahmani, Di Lorenzo, Ghoulam, Costanzo;

Centrocampisti: Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Labriola, Loboka;

Attaccanti: Osimhen, Politano, Insigne, D'Agostino, Cioffi.