Assegnato a Venezia il “Premio Opera Prima di Luigi De Laurentiis”: vincitrice la regista portoghese Ana Rocha de Sousa

Ultimissime - E’ stato assegnato questa sera il Premio “Luigi De Laurentiis”, riconoscimento conferito alla migliore “Opera Prima” in rassegna alla 77esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. A vincere è stato il film "Listen" della regista portoghese Ana Rocha de Sousa che è stata premiata dal Presidente della Giuria, il regista Claudio Giovannesi. Il Premio "Luigi De Laurentiis" è stato istituito nel 1996 dalla Filmauro e da Aurelio De Laurentiis in onore ed in memoria del padre Luigi. Oltre al Leone di Venezia, il premio “Luigi De Laurentiis” assegna anche una borsa di 100.000 dollari messi a disposizione da Aurelio e Luigi De Laurentiis e che saranno suddivisi in parti uguali tra il regista e il produttore della pellicola vincitrice.

Premio Luigi De Laurentiis