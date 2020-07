AS - Fabian si allontana dal Real Madrid e dal Barça: sta trattando il rinnovo col Napoli fino al 2025

Ultime calcio Napoli - Fabian è stato uno dei primi nomi nella lista del Real Madrid e Barcellona per molti mesi, ma un suo eventuale arrivo dovrà essere rinviato di almeno un anno.

Fabian

Come ha appreso AS, a causa della crisi economica causata da COVID-19, entrambi i club ritengono impossibile la trattativa questa estate. E per questo motivo, Napoli e You First Sports, l'agenzia che rappresenta il giocatore, hanno ripreso le trattative per rinnovare il contratto. L'attuale accordo scade nel 2023 e non prevede una clausola rescissoria, che in Italia non è obbligatoria. Negli ultimi giorni ci sono stati importanti progressi tra le parti, anche se ci sono ancora molti dettagli da risolvere. Il nuovo contratto scadrà nel 2025, con uno stipendio che potrebbe raggiungere i 5 milioni di euro netti, più variabile. Con questo stipendio, diventerebbe il secondo giocatore più pagato della squadra insieme al capitano, Lorenzo Insigne, e alle spalle di Kalidou Koulibaly. La questione fondamentale sarà la clausola risolutiva: il Napoli vuole che superi i 100 milioni di euro, gli agenti hanno altre idee.