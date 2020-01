Ultime calcio Napoli - Secondo quanto riferisce AS, Enrique Setién Solar, Quique Setién (27-9-1958) è molto vicino all'essere il nuovo allenatore del Barcellona. L'ex allenatore di Lugo, Las Palmas e Betis tra le altre, negozia in questo momento la sua firma per il club Barca, che sostituirà Ernesto Valverde. Setién è stata una delle prime opzioni, scartato Xavi.