Arthur domani torna a Barcellona, incontro con la dirigenza per tentare di allentare le tensioni

Ultime notizie calcio Napoli - Dopo diversi giorni di tensione, sembra essere giunto il momento di far tornare la pace tra il Barcellona ed Arthur. Il calciatore, infatti, che aveva deciso di restare in Brasile e di non tornare in Catalogna per preparare la partita di Champions League contro il Napoli, rientrerà nella giornata di domani in Spagna. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, incontrerà poi la dirigenza per allentare le tensioni e giungere ad un accordo per la risoluzione del suo contratto con la compagine blaugrana. Ricordiamo che il calciatore si trasferirà a Torino la prossima annata, con Pjanic che farà invece il percorso inverso.