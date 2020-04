Argentina - Lautaro Martinez dona camici e altro materiale agli ospedali di Baia Blanca

Ancora vicino gli ospedali della sua città natale, e in aiuto nelle fasi di emergenza del coronavirus: Lautaro Martinez ha dato nuovamente una mano nel rifornire le strutture di Bahia Blanca con camici, alcol in gel, cuffiette, mascherine e guanti in lattice.

A renderlo noto è stato sui social il sindaco della città argentina, Héctor Gay: già lo scorsco 5 aprile l’attaccante nerazzurro era stato protagonista di un primo rifornimento di presidi medici per la sua città.

Il messaggio del sindaco