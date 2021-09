Anguissa in conferenza: "Felice di essere a Napoli. Il calcio italiano è più tattico. Vardy? Dobbiamo fare attenzione a tutto il Leicester"

Conferenza André Frank Zambo Anguissa pre Leicester Napoli. Domani si scende in campo con l'Europa League e Leicester-Napoli, prima giornata del cammino d'Europa League 2021 con il Gruppo C del calcio Napoli che arriva dopo la vittoria in campionato di Serie A contro la Juventus. Si gioca in Inghilterra in casa del Leicester.

Leicester-Napoli, Anguissa in conferenza stampa

Zambo Anguissa alle 19.30 in conferenza stampa per parlare alla vigilia di Leicester-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24 in conferenza stampa.

Zambo Anguissa:

"Sono molto felice di essere qui al Napoli e tutto è perfetto. Che squadra è il Leicester? Giocano con grande intensità. La differenza principale con il calcio italiano è che è più tattico rispetto a quello inglese. Vardy da temere o altri? Dobbiamo pensare come una squadra e a tutti la squadra. Tutti loro possono essere pericolosi. Vardy è forte ma dobbiamo guardare a tutti".

