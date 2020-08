"Ancora a comprare dall'Empoli: cosa ce ne facciamo di uno retrocesso!". Di Lorenzo ha zittito mezza Napoli: lo avete capito che è un top player?

Napoli - Quando è arrivato a Napoli ha trovato zero tifosi ad accoglierlo all'Hotel Vesuvio quando con il suo agente andò da Aurelio De Laurentiis a firmare il contratto. Fu una scena inaspettata per Giovanni Di Lorenzo che si era fatto raccontare per filo e per segno tutto di Napoli da amici nativi della nostra terra ed anche da ex compagni di squadra. La piazza lo snobbò in tutto per tutto con il solito pregiudizio: "Compriamo ancora dall'Empoli, peraltro retrocesso". I vecchi tromboni volevano solo Trippier perché bisogna sempre scegliere il nome di grido anzichè la funzionalità al progetto. Dopo un anno esatto, Giovanni ha zittito l'esercito del 'vulimmo o' top player' dimostrando di essere un calciatore di livello internazionale alla sua prima sfida in un club di livello. Dalla gestione Ancelotti a quella Gattuso, Di Lorenzo ha sempre trovato posto tra i titolari diventando l'uomo con il minutaggio più alto della rosa (3.202'). Inoltre, per omaggiare il vecchio soprannome Batigol, è riuscito anche a mettere a segno tre gol ed altrettanti assist confermandosi il laterale destro italiano più continuo della nostra serie A.

De Laurentiis, uomo da sempre attento all'aspetto umano e professionale, ha premiato il ragazzo raddoppiandogli lo stipendio fino al 2025 con opzione per un'altra stagione. Non c'è stato molto da discutere tra l'agente Mario Giuffredi ed il presidente del Napoli: il patron ha usato parole di profonda stima nei confronti di questo classe 1993 di Ghivizzano che ha come obiettivo quello di vincere ancora con il Napoli e diventare un pilastro della nazionale. Di Lorenzo è un leader silenzioso: nello spogliatoio mai una polemica e tanta umiltà. In campo si è sacrificato anche a sinistra che da centrale con risultati positivi. Che fantastica storia quella tra Giovanni ed il Napoli. Anche qui, Giuntoli ci aveva visto lungo...