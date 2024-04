Ultime calcio - Il giornalista Rudy Galetti ha scritto su X:

"Per Santiago Gimenez, oltre al Tottenham, è in corsa anche l'Arsenal. L'Arsenal lo monitora da molto tempo e ha inserito il giocatore del Feyenoord nella propria lista. Fonti vicine confermano che diversi club in si sono già avvicinati al proprio club per la prossima stagione".