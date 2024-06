Analisi rating creditizi Serie A: Napoli in testa avanti alle big

Ultimissime Calcio Napoli - Imperatore Consulting con Vincenzo Imperatore ha analizzato, sulla base del bilancio al 30 giugno 2023, i rating creditizi delle principali squadre di Serie A:

Napoli

Juventus

Inter

Milan

Lazio

Roma

Atalanta

Bologna

A tal proposito bbbiamo utilizzato i risultati di una società che fornisce le informazioni economiche di tutte le aziende di Europa utilizzando un modello di credit-scoring, ossia il risultato di algoritmi e modelli statistici che, basandosi su caratteristiche e dati determinati, permette a chi li legge (di solito i creditori) di distinguere tra una società sana e una rischiosa, fornendo al soggetto decisore una stima della probabilità di default delle stesse (cioè che non siano più in grado di onorare gli impegni).

L’output del modello consiste in un punteggio, un voto, il rating appunto, che così come a scuola varia su una scala che di solito va da 1-AAA (il voto migliore) a 10-D (il peggiore) e che determina la promozione o la bocciatura dell’azienda.

In sintesi il rating è un «giudizio sintetico sulla rischiosità del cliente» ed è la risposta numerica alla domanda: qual è la probabilità che il cliente diventi insolvente nell’arco dei prossimi 3-5 anni (probabilità di default), cioè il rischio che in quell’arco temporale l'azienda NON possa più restituire i soldi al creditore!

Il Napoli è primo in questa classifica con un rating AA, una potenzialità di fido da parte di un creditore di circa 3,4 mln di euro e una probabilità di default 0,16%, mentre la Juventus è ultima con un rating C, una probabilità di default del 60% e non meritevole, a meno che la famiglia Agnelli non garantisca personalmente, neppure di un euro di fido da parte dei creditori!

Analisi Comparativa

1. Rating Creditizio

Il Napoli ha il rating più alto (AA), riflettendo una solidità finanziaria estremamente forte. Segue il Milan con un rating BB, indicando una buona situazione finanziaria. L’Atalanta ha un rating BBB, mostrando una situazione finanziaria stabile mentre Inter, Lazio, Roma e Bologna hanno un rating CC, suggerendo una situazione finanziaria più fragile. Infine la Juventus ha il rating più basso (C), indicando problemi finanziari significativi.

2. Solvibilità(capacità di far fronte ai propri obblighi finanziari a lungo termine)

Il Napoli eccelle con una solvibilità AAA. L’ Atalanta ha una solvibilità AAA, ma il suo rating complessivo è inferiore (BBB) rispetto al Napoli a causa di una redditività (cfr. infra) più contenuta. Il Milan ha una solvibilità BBB. Inter, Lazio, Roma e Bologna mostrano una solvibilità debole (D o CC). La Juventus ha la solvibilità più bassa (D).

3. Liquidità (capacità di ripagare i debiti a breve) Il Napoli ha una buona liquidità (BBB).

L’Atalanta ha una liquidità BBB. L’Inter, la Roma e la Juventus hanno una liquidità variabile, con un miglioramento nel 2023 (B) rispetto agli anni precedenti. Lazio, Bologna e Milan mostrano una liquidità generalmente debole (CCC).

4. Redditività (capacità di generare profitti rispetto ai costi e agli investimenti effettuati)

Il Napoli mostra una redditività eccezionale (AAA). Il Milan e l’Atalanta hanno una buona redditività (B). Inter, Lazio, Roma, Juventus e Bologna mostrano una redditività debole (D).

Confronti con la media di settore La valutazione comparativa dei parametri delle otto principali squadre di Serie A permette di comprendere meglio la loro posizione in rapporto alla media delle aziende del settore. Sottolineare il valore di un confronto con la media delle aziende del settore è cruciale soprattutto per il benchmarking che consente alle società di calcio di misurare le loro performance economico-finanziarie rispetto alle medie del settore, stabilendo parametri di rifermento chiari e obiettivi.

Conclusioni

Il Napoli emerge come la squadra finanziariamente più solida, con un rating AA e indicatori eccellenti di solvibilità e redditività, superiori alla media del settore. Milan e Atalanta mostrano buoni risultati complessivi ma sono inferiori al Napoli. Inter, Lazio, Roma e Bologna condividono problemi di solvibilità e redditività, riflettendo una situazione finanziaria più instabile rispetto alla media del settore. Juventus mostra i risultati finanziari peggiori, con un rating C e problemi significativi di solvibilità e redditività, inferiori alla media del settore.