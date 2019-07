Amichevole tra Barcellona e Chelsea, intervento killer di Jorginho ai danni di Griezmann! [VIDEO]

Nella giornata di oggi è andata di scena il testa a testa, in International Champions Cup, tra il Barcellona ed il Chelsea. C'era tanta curiosità di vedere all'opera i due nuovi acquisti dei catalani, vale a dire De Jong e Griezmann. Proprio il francese è stato protagonista di un episodio di gioco che ha allarmato tutti: ha, infatti, subito un intervento davvero durissimo da parte di Jorginho da cui è uscito in maniera del tutto inevitabile malconcio. Ha riportato, infatti, un vistoso taglio alla coscia.

