UFFICIALE - Napoli-Benevento, a Dimaro è già sold-out! Biglietti terminati per la prima amichevole

Napoli calcio news - Domani il Napoli torna in campo per la prima amichevole della nuova stagione. Contro il Benevento è già sold-out dei biglietti! A Dimaro c'è il pienone per il primo test pre-campionato contro i sanniti che punta a tornare in serie A dopo i playoff della passata stagione. Molti tifosi che arriveranno domani in Val Di Sole rimarranno delusi e fuori dallo stadio di Carciato poichè la capienza è ridotta e non tale da accontentare tutti. Polverizzati tutti i tagliandi disponibili, c'è grande entusiasmo per la prima uscita del Napoli 2.0 di Ancelotti.