Alvino svela: "Due allenatori avevano accettato di sostituire Gattuso a stagione in corso! ADL ha bloccato tutto"

Ultime notizie Napoli. A Canale 8, nel corso del programma “Ne parliamo il Lunedì”, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Non è vero che Gattuso resta perché nessuno sarebbe venuto in corsa ad allenare il Napoli. Ci sono due allenatori che sarebbero venuti, prontissimi per sostituire Gattuso a stagione in corso. Alla fine De Laurentiis dopo una lunga riflessione ha declinato ogni situazione ed ha capito che era giusto continuare con Gattuso. Rino sa di tutto questo. Adesso presidente e allenatore hanno firmato una tregua, per il bene del Napoli e i risultati dicono che è stata la scelta giusta. Se Gattuso resterà a Napoli l’anno prossimo o andrà via dipende da come finirà il campionato".

Gennaro Gattuso