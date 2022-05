Alvino: "Spalletti assente? Nessuna lite con ADL: data possibilità al suo staff di intervenire su alcuni argomenti"

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino ha rivelato i motivi legati all'assenza di Luciano Spalletti in conferenza stampa:

"Spalletti ha deciso di far parlare lo staff e lo ha comunicato al club solo prima della conferenza (sarebbe stato meglio concordare con la società per rispetto dei tifosi). Non ci sono motivi reconditi. Nessuna lite con ADL o con chiunque. Ha voluto far parlare i suoi per dargli la possibilità di intervenire sulla questione degli infortuni muscolari, sulla condizione atletica e sull'argomento portieri".