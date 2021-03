Napoli calcio - Scrive Carlo Alvino su Twitter:

Alvino

"Ramadani a Napoli solo per parlare con Koulibaly e Maksimovic, riparte, così come da programma, senza incontrare De Laurentiis. Nessun appuntamento era in agenda tra i due e non c'era certo la questione Sarri da affrontare, anche perchè l'argomento non è mai stato toccato. L'ex tecnico della Juventus non rientrerebbe, infatti, nei piani del club partenopeo".