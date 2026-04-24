Alvino: "Lasciatemi dire una cosa: il Napoli con lui è un conto, senza di lui è un altro!" | VIDEO

Napoli-Cremonese 4-0, poker degli azzurri allo stadio Maradona! La squadra di Antonio Conte torna a vincere e rimanda così la festa scudetto dell'Inter, guadagnando altri 3 punti fondamentali nella corsa Champions. A fine partita il giornalista Carlo Alvino commenta così la prestazione della squadra:

"Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Napoli vince e convince con un punteggio largo, come giustamente si aspettava il pubblico del Maradona, anche questa sera numerosissimo, anche questa sera pronto ad accompagnare gli azzurri e stasera, insomma, è rimasto soddisfatto il pubblico azzurro, anche perché la prova è stata convincente sino al primo minuto. Si è capito che il Napoli voleva vincere, desiderava vendicare un po' la brutta prova offerta sabato contro la Lazio. Solo segnali positivi questa sera.

In primis, finalmente una partita contro una piccola comandata in lunga e in largo. Poi qualcuno dirà e vabbè, alla fine era la Cremonese, sì, è vero, è la Cremonese, ma mai come quest'anno le piccole qualche problema l'avevano creato. Questa sera problemi zero.

Poi ritorno di Amir Rrahmani: è vero, il calcio è uno sport di squadra, ma lasciatemi dire che il Napoli con Rrahmani è un conto e senza Rrahmani è un altro Napoli. I numeri lo dicono, certamente non le nostre considerazioni.

Quindi l'obiettivo secondo posto è un obiettivo che il Napoli deve perseguire, deve cercare di centrare a tutti i costi. Aggiusta un po' anche la differenza reti e questo non è un male, anzi è un bene. E chi aveva già preparato la festa la rimanda di una settimana. Il Napoli insomma dimostra. Soprattutto quando lo dai per morto, risorge immediatamente".