Alvino: "Ero ottimista sulla ripresa del calcio ma oggi è cambiato qualcosa..."

Ultime calcio - Carlo Alvino ai microfoni di Tv Luna:

Alvino

"Ieri ero molto più convinto della probabile riapertura del calcio, ero convinto che le parti fossero molto vicine ad un accordo, ovviamente parlo del Cts, Spadafora e Dal Pino con Gravina, presidenti di Lega e Figc. In 24 ore, per quelle che sono le mie informazioni, il mio ottimismo si è trasformato non dico in pessimismo, ma in un realismo tendente al pessimismo, anche perché le quattro istituzioni di cui sopra non trovano un punto d'incontro. Quel tanto auspicato buon senso manca".