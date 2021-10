Alvino: "Cori razzisti, il Napoli conferma la linea della fermezza: iniziative anche clamorose in campo"

Napoli Calcio - Carlo Alvino rivela su Twitter la posizione del Napoli sulla questione razzismo:

"Il Napoli conferma la linea della fermezza e l'intenzione di prendere iniziative anche clamorose in campo, se si ripetessero cori razzisti durante le partite. In assenza di uno stop da parte dell'arbitro, la squadra potrebbe fermarsi durante la partita invitando gli avversari a fare lo stesso. Una posizione presa all'indomani di Inter-Napoli del 26-12-18, allorquando Mazzoleni espulse Koulibaly ma non sospese la gara dopo gli ululati e dalla quale il club non ha maiderogato chiedendo l'applicazione del regolamento e del protocollo relativo ai cori razzisti".