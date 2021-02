Alvino: "Atalanta? Non creiamo un mostro: domani gara ideale per Osimhen e Lozano"

Napoli Calcio - Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino ha parlato di Atalanta-Napoli:

“Credo che le caratteristiche di Osimhen e Lozano si sposano alla perfezione per la gara di domani, possono dare uno straordinario contributo al Napoli. Gli spazi che si creeranno sono talmente tanti visto che l’Atalanta giocherà a ritmi molto alti. Modulo? Penso al 4-3-3 perché mi lego a quello che disse a Gattuso all’andata, quindi la difesa sarà a 4 anche se non escludo che l’esperimento della difesa a tre possa essere riproposto. Premesso che l’Atalanta in classifica è dietro al Napoli e quindi non stiamo parlando né di Real né di Bayern. All’andata Gattuso aveva capito il momento di difficoltà del Napoli e quindi è stato bravo a preparare in quel modo la partita. Non bisogna creare il mostro Atalanta, il Napoli ha molte frecce al suo arco, si parte da 0-0 e chi sarà più bravo andrà in finale”.