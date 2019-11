Allerta meteo in Liguria, rischio rinvio per Sampdoria-Udinese

Il maltempo che in queste ore continua a flagellare in particolare il Nord Italia potrebbe avere delle ricadute anche sugli eventi sportivi del week-end. In particolare sono le situazioni di Genova e Torino ad essere monitorate con attenzione. Pesanti i disagi nel Ponente genovese, dove la pioggia nella notte ha portato all’esondazione di vari rivi cittadini, in seguito a cumulate particolarmente significative: a Borzoli sono caduti 225 millimetri di pioggia in poche ore. Chiuse molte strade nella zona di Rivarolo e Bolzaneto per frane e smottamenti. Nessun danno, invece, nel centro cittadino e nella zona di Marassi, dove il Bisagno non ha mai superato il livello di guardia