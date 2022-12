Allenamento Napoli-Juve Stabia, sono appena arrivati al Konami Training Center | VIDEO CN24

Ultime notizie calcio Napoli - Questa mattina a Castel Volturno nel corso della sessione mattutina avrà luogo l'allenamento congiunto SSC Napoli-Juve Stabia. Un'occasione voluta soprattutto per dare minutaggio, e testarne le condizioni, dei cinque nazionali, ma non solo: anche Rrahmani e Demme sono tornati in gruppo e cercano di ritrovare ritmo.

Arrivo Juve Stabia al centro sportivo del Napoli

Napoli-Juve Stabia, arrivano le squadre: il video

In questi minuti, è arrivata all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno anche l'avversaria: la Juve Stabia, arrivata al centro sportivo ed entrata attraverso l'ingresso della sede ai campi d'allenamento degli azzurri.

Clicca su play per guardare il video di CalcioNapoli24: