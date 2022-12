Allenamento congiunto Napoli-Juve Stabia a Castel Volturno: ecco la data

Ultime notizie SSC Napoli - Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, il Napoli vuole far ritrovare minutaggio anche ai cinque reduci da Qatar 2022, e allora servirà un ultimo test prima di Inter-Napoli che coinvolga anche gli azzurri rientrati dal Mondiale.

In questo senso va letto l'allenamento congiunto con la Juve Stabia a porte chiuse, sulla data si sbilancia il Corriere del Mezzogiorno:

"Le sedute di questi giorni con tanto lavoro tecnico, le partite a campo ridotto e magari anche l’allenamento congiunto che dovrebbe disputarsi domani mattina a Castel Volturno a porte chiuse con la Juve Stabia, sono le armi di Kvaratskhelia per presentarsi in maniera brillante il 4 gennaio a San Siro. Il Napoli lavorerà tutti i giorni fino alla trasferta di Milano, ha recuperato tutti gli effettivi, ieri anche Demme è rientrato in gruppo".