Allarme Coronavirus, nuova circolare dal Viminale: sì alle passeggiate genitore-figlio, no al jogging

Notizie - L'allarme Coronavirus sta mettendo seriamente in difficoltà l'intero Paese, a partire, ovviamente, dall'economia fino ad arrivare alla società civile. Proprio per far chiarezza a proposito di ciò che è consentito e ciò non è consentito fare per limitare la diffusione del virus, il Ministero dell'Interno ha emanato una nota con cui ha reso noto che sono consentite le passeggiate tra un (ed uno solo) genitore ed il proprio figlio, mentre continua ed essere proibito in tutto il Paese il jogging. Consentita, invece, la possibilità di passeggiare intorno alla propria abitazione.

