Allarme Coronavirus, clamorosa proposta del comitato scientifico del Governo: stop alle manifestazioni sportive per 30 giorni!

Ultime notizie calcio Napoli - L'allarme Coronavirus sta mandando nel panico più totala l'Italia tutta e, di conseguenza, anche quella calcistica. A tal proposito, stando a quanto riportato dall'ANSA, il comitato tecnico scientifico voluto dal Primo Ministro Conte avrebbe avanzato una proposta a dir poco clamorosa: "Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro". Si tratterebbe, di conseguenza, di uno stop di tutte le manifestazioni sportive per l'arco temporale di un mese. Al momento, ovviamente, si tratta di niente di più di una semplice ipotesi ma non è detto che presto non possa andare ad integrare il decreto del Consiglio dei Ministri dello scorso 1 marzo.

Stadio San Paolo di Napoli