Hanno fatto discutere le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa, con il tecnico azzurro che ha annunciato di avere escluso Allan dalla lista dei convocati per Cagliari a causa del suo atteggiamento poco professionale in settimana. Non a caso, infatti, l'hashtag "#Allan" è entrato in tendenza su Twitter, con molti tifosi azzurri che hanno espresso chiaramente una idea: "Visto che cosa vuol dire tenere i calciatori controvoglia?"