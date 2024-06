Alemao risponde a Van Basten dopo 34 anni | VIDEO

Ultime notizie. Dopo 34 anni da quell'Atalanta-Napoli dell'8 aprile 1990, arriva la risposta di Alemao a Van Basten! L'ex calciatore del Napoli si è difeso dalle accuse dell'attaccante olandese del Milan, che qualche tempo fa aveva ricacciato fuori la storia della monetina, paventando un comportamento non professionale da parte di Alemao.

"Van Basten in un'intervista ha detto che avevo fatto qualcosa di molto sbagliato. Gli ho risposto che non capisce niente di calcio ed ha la testa piccola. Sono passati 30 anni, ha avuto tempo per riflettere su questa storia... Mi dispiace perché era un grande calciatore, con grande classe, e dire una cosa del genere non è da persona seria".