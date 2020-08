Albarella: "Follia pura ripartire il 19 settembre, alcuni club hanno sbagliato preparazione nella pausa"

Eugenio Albarella, preparatore atletico, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Molte squadre non hanno ancora finito la loro stagione. Si iniziano i ritiri a fine agosto e poi ci saranno subito gli impegni delle Nazionali. Assurdo iniziare già il 19 settembre la nuova stagione. Si giocherà ogni 3-4 giorni, non ci saranno ritiri ma soltanto raduni perché si andrà di corsa. Siamo alla follia pura, addirittura si pensa alle amichevoli. Qualcuno ha sbagliato in questa pausa a livello di preparazione, c'è una distanza incredibile tra alcuni club che sono molto più preparati di altri".