Ultime calcio - L'Al Nassr vuole fare spesa in Italia. Dopo aver presentato un'offerta per Alejandro Gomez, il club arabo avrebbe messo nel mirino anche Radja Nainggolan, il cui futuro è molto incerto. Oltre al Cagliari, dunque, c'è una nuova pretendente per il centrocampista belga, anche se non è esclusa una sua permanenza alla corte di Antonio Conte. Lo rivela Tuttomercatoweb.

