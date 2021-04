"Affettato malamente dal dribbling di Chiesa, sulla coscienza il gol dell'1-0". Hysaj insufficiente per i quotidiani, voti e pagelle

Il difensore del Napoli Elseid Hysaj è tra i peggiori in campo di Juventus-Napoli, di seguito voti e giudizi dei quotidiani.

Repubblica 4,5

“Colpevole su entrambi i gol subiti”

Corriere della Sera 5

“Affettato malamente da un dribbling di Chiesa, appena Pirlo lo piazza per qualche minuto sulla destra. Non gli va meglio dopo”

Il Mattino 5

“Gioca a sinistra, Pirlo gli sposta Chiesa da quel lato (invertendo gli esterni con Cuadrado) e il nazionale azzurro lascia lui e Insigne sul posto in occasione del vantaggio bianconero, dimostrando tutta la difficoltà nell’uno contro uno da parte dell’albanese. Poi sbaglia poco altro”

Gazzetta dello Sport 5

“Contro Chiesa è dura per tutti. Se poi lo juventino è così ispirato quando va a destra, i difensori rischiano la brutta figura. ‘Scherzato’ sul primo gol non si riprende più, soffre Cuadrado, e spesso è fuori posizione e in difficoltà”

Corriere dello Sport 5

“Va in difficoltà immediatamente e dà più garanzie quando spinge che quando è costretto a prendere Chiesa (che sul gol gli parte)”

Tuttosport 5

“Sulla coscienza il gol dell'1-0, per cominciare. E varie altre zavorre”