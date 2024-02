ADL spara a zero su Rudi Garcia: filtrano la reazione e la verità dell'allenatore francese

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa ha sparato a zero sull'ex allenatore Rudi Garcia. Raccontando anche la lite nello spogliatoio dopo Napoli-Empoli:

L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli svela la reazione dell'ex allenatore del club azzurro:

"Pure a Rudi Garcia non sono andate a genio le frasi del presidente. Primo, perché è stato esonerato quando l'obiettivo per cui era stato ingaggiato in estate, il quarto posto, era centrato (adesso invece il Napoli è al settimo); poi perché in silenzio ha accettato delle scelte di mercato che non ha condiviso (a partire dall'arrivo di Natan e dalla partenza di Lozano) senza fare polemiche e accollandosi responsabilità non sue".