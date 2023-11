ADL può sorridere: il Napoli è la squadra che vale di più in Italia (e top 15 d'Europa). Le cifre

Il Napoli è il club italiano con più valore di mercato dell'intera rosa. Secondo quanto riferisce Transfermarkt, il club di Aurelio De Laurentiis vale 587,7 milioni di euro, con una variazione di +10 milioni rispetto all'ultima valutazione di qualche mese fa.

Aurelio De Laurentiis

Classifica club con più valore di mercato

Solo l'Inter, in Serie A, tiene il passo con 563,3 milioni di valore e un incremento quasi da record con un +40. Il Napoli, però, è 13° in classifica, un posto in più della stessa Inter nella classifica dei club europei che vede al primo posto il Manchester City (1,26 miliardi di euro), Arsenal (1,1 miliardi) e Paris Saint Germain (1,07 miliardi). Davanti ai club italiani ci sono anche Tottenham, Newcastle e Aston Villa.

Manchester City | Premier League | Valore Rosa: 1,26 Mrd. € Variazione: +83M Arsenal | Premier League | Valore Rosa: 1,1 Mrd. €Variazione: +4M Psg | Ligue 1 | Valore Rosa: 1,07 Mrd. €Variazione: +35M Real Madrid | Laliga | Valore Rosa: 1,03 Mrd. €Variazione: +35M Chelsea | Premier League | Valore Rosa: 999 Mio. € Variazione: +73,2M Bayern Monaco | Bundesliga | Valore Rosa: 948,9 Mio. € Variazione: +51,4M Liverpool | Premier League | Valore Rosa: 877,3 Mio. € Variazione: +46,6M Manchester United | Premier League | Valore Rosa: 877,3 Mio. € Variazione: -5M Barcellona | Laliga | Valore Rosa: 862 Mio. € Variazione: +47,7M Tottenham | Premier League | Valore Rosa: 747,6 Mio. € Variazione: +58,3M Newcastle | Premier League | Valore Rosa: 650,5 Mio. € Variazione: +52,5M Aston Villa | Premier League | Valore Rosa: 630,7 Mio. € Variazione: +33M Napoli | Serie A | Valore Rosa: 587,7 Mio. € Variazione: +10M Inter | Serie A | Valore Rosa: 563,3 Mio. € Variazione: +40M Milan | Serie A | Valore Rosa: 543,2 Mio. € Variazione: +14,1M Bayer Leverkusen | Bundesliga | Valore Rosa: 523,2 Mio. € Variazione: +77,2M Lipsia | Bundesliga | Valore Rosa: 489,1 Mio. € Variazione: +86M Atletico Madrid | Laliga | Valore Rosa: 472 Mio. € Variazione: +30M West Ham | Premier League | Valore Rosa: 470,8 Mio. € Variazione: +27,7M Brighton | Premier League | Valore Rosa: 468,3 Mio. € Variazione: +92M Borussia Dortmund | Bundesliga | Valore Rosa: 466,6 Mio. € Variazione: -0,4M Real Sociedad | Laliga | Valore Rosa: 432,6 Mio. € Variazione: +34,8M Juventus | Serie A | Valore Rosa: 420,2 Mio. € Variazione: -13M Nottingham Forest | Premier League | Valore Rosa: 395,6 Mio. € Variazione: +14M Brentford | Premier League | Valore Rosa: 379,1 Mio. € Variazione: +14,1M Crystal Palace | Premier League | Valore Rosa: 369,4 Mio. € Variazione: +36M Roma | Serie A | Valore Rosa: 362,1 Mio. € Variazione: -19,4M Benfica | Liga Portugal | Valore Rosa: 359,6 Mio. € Variazione: +15,1M Everton | Premier League | Valore Rosa: 350,7 Mio. € Variazione: +11M Monaco | Ligue 1 | Valore Rosa: 344,2 Mio. € Variazione: +12,4M Bournemouth | Premier League | Valore Rosa: 340 Mio. € Variazione: +3M Atalanta | Serie A | Valore Rosa: 324,6 Mio. € Variazione: +20,5M Wolverhampton | Premier League | Valore Rosa: 320,5 Mio. € Variazione: +31,1M Fulham | Premier League | Valore Rosa: 304 Mio. € Variazione: +8,1M Porto | Liga Portugal | Valore Rosa: 289 Mio. € Variazione: +6,5M Rennes | Ligue 1 | Valore Rosa: 280,5 Mio. € Variazione: +11M Sporting Lisbona | Liga Portugal | Valore Rosa: 280,3 Mio. € Variazione: +38,4M Lazio | Serie A | Valore Rosa: 280,3 Mio. € Variazione: -4,5M Feyenoord | Eredivisie | Valore Rosa: 265,5 Mio. € Variazione: +60.9M Burnley | Premier League | Valore Rosa: 256,7 Mio. € Variazione: +29M Wolfsburg | Bundesliga | Valore Rosa: 255,4 Mio. € Variazione: +18,5M Fiorentina | Serie A | Valore Rosa: 255,1 Mio. € Variazione: +8,5M Leicester | Championship | Valore Rosa: 252 Mio. € Marsiglia | Ligue 1 | Valore Rosa: 248,8 Mio. € Variazione: -8,5M Nizza | Ligue 1 | Valore Rosa: 245 Mio. € Variazione: +16,4M Galatasaray | SÜPer Lig | Valore Rosa: 236,6 Mio. € Southampton | Championship | Valore Rosa: 234,8 Mio. € Al-Hilal | Saudi Pro League | Valore Rosa: 233,7 Mio. € Variazione: -23,7M Psv | Eredivisie | Valore Rosa: 228,9 Mio. € Variazione: +41,7M Lille | Ligue 1 | Valore Rosa: 226,6 Mio. € Variazione: +18,8M

