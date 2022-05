Addio Insigne allo stadio Maradona: l'iniziativa SSC Napoli contro il Genoa

Domenica 15 maggio Napoli-Genoa allo stadio Maradona sarà l'ultima partita in maglia azzurra di Lorenzo Insigne. Sarà il momento dei saluti dopo stagioni.

Così Alessandro Formisano, Head of Operations e Sales&Marketing del Napoli, ha annunciato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli l'iniziativa che il club ha organizzato per omaggiare il capitano.

Per Insigne ci sarà una celebrazione prima della gara Napoli Genoa.

Al termine della gara mi auguro che l'entusiasmo dei tifosi sia tanto.

Ricordo sempre che in alcune partite vige un'altra promozione: la possibilità per un maggiorenne di portare un ragazzo sotto ai 14 anni gratuitamente, si può fare anche per Napoli-Genoa.