Acerbi-Juan Jesus, la FIGC non farà ricorso! Il motivo? "Doveva far interrompere la partita"

Il presidente FIGC Gravina non farà ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo di non sanzionare Francesco Acerbi dopo i presunti insulti razzisti a Juan Jesus.

Il motivo? Il difensore del Napoli avrebbe avuto una reazione tardiva e - se invece avesse fatto interrompere la partita - probabilmente questa vicenda avrebbe avuto un epilogo diverso.

Ultime news. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera, secondo cui nei corridoi della FIGC sono tutti convinti di ciò: l'arbitro La Penna aveva chiesto a Juan Jesus se volesse interrompere la partita, Juan Jesus ha detto di no, aveva chiuso l'episodio in campo, in maniera pacifica, salvo poi cambiare idea e denunciare l'insulto razzista. "Una reazione tardiva" che spiegherebbe la decisione della FIGC di non appellarsi alla sentenza del Giudice Mastrandrea.