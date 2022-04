In campo per la pace. Lo stadio è quello di Volla, Paolo Borsellino dove il 7 maggio, con inizio alle ore 15:30, si affrontano in un torneo la squadra dei Magistrati Napoli, la squadra dell'Ordine dei Giornalisti Campania e la squadra NSC Campania.

Torneo di calcio a sostegno dell'Ucraina

L'ingresso sarà ad offerta libera, nel corso della serata ci saranno eventi di raccolta fondi a sostegno della popolazione Ucraina.