A Rio de Janeiro una piazza intitolata a Maradona

Ultime calcio - Una piazza intitolata a Diego Armando Maradona a Rio De Janeiro. 'Cidade Maravilhosa' ha reso esecutiva oggi una legge, promulgata nell'assemblea comunale di giovedì scorso: allo storico 10 argentino verrà intitolata una piazza, dove verrà anche collocata una statua dello stesso Maradona. La piazza in questione è di fronte alla sede del consolato argentino in Brasile, nei pressi della spiaggia del quartiere Botafogo, e vedrà ospitare una statua commemorativa per El Diez argentino.