"A 'nnammurata mia!": lezioni di napoletano per Olivera, fantastico siparietto con la fidanzata | VIDEO

Mathias Olivera si sta già integrando alla perfezione a Napoli, la città della squadra per cui ha firmato poco più di un mese fa. Il terzino uruguaiano ha sfruttato questi giorni di riposo nell'intervallo tra un ritiro e l'altro per girare un po' la città e anche le bellezze che circondano Napoli. In questo video è possibile vedere Olivera con un suo amico napoletano mentre si rende protagonista di una lezione di napoletano, con tanto di gestualità tutta partenopea. Clicca su play per guardare il video: