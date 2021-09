A Malmo attaccano Agnelli e la Superlega: "Che ci fa qui? Questo non è il suo calcio!"

Dopo il caso Superlega con Agnelli, la Juventus è ospitata a Malmo per il match di Champions League vinto ieri e non è stato accolto nel migliore dei modi il presidente Agnelli e co fondatore della Superlega.

Juventus, Agnelli attaccato a Malmo

Infatti, Andrea Agnelli è stato attaccato a Malmo, dove il principale portale svedese Aftonbladet ha scritto di lui: «Che ci fa a Malmoe? Qui non si gioca il suo calcio». Un articolo lungo dove è evidenziato l'attacco ad Andrea Agnelli e la Superlega.

«Il 45enne presidente della Juventus è il principale rappresentante della cosiddetta Superlega. Vuole costruire fossati intorno al palazzo a cui dovrebbero avere accesso solo i più ricchi, vuole rendere irrilevanti le nazioni calcistiche più piccole e sostiene che il pubblico del calcio di domani non ha la pazienza di guardare più di 15 minuti di una partita del genere. Che cosa stava facendo qui? Il suo modello di calcio non si gioca qui».

