A Castel Volturno è rimasto ancora un giocatore ad allenarsi da solo e in disparte | CN24

Quella che si avvia a concludere è stata una estate molto atipica per il calciomercato SSC Napoli e per tutte le dinamiche che ne conseguono. Svariati casi di mercato hanno tenuto banco fino a qualche giorno fa, rendendo quindi gli allenamenti degli azzurri a Castel Volturno diversi dal solito con qualche giocatore che si è allenato a parte e in solitaria lontano dal gruppo per svariate settimane.



Inizialmente i giocatori che dal ritorno di Castel di Sangro si sono allenati a parte e anche ad un orario diverso rispetto alla squadra sono stati: Mario Rui, Folorunsho, Gaetano e Osimhen. Gaetano era stato poi reintegrato last minute, pochi giorni prima di essere ceduto al Cagliari. Osimhen è stato poi ceduto al Galatasaray a inizio settimana, mentre Folorunsho contestualmente ad inizio settimana ha avuto un chiarimento con Conte che ha deciso di reintegrarlo in rosa.



Ebbene, secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24.it in queste ore, Mario Rui è rimasto l'unico giocatore della SSC Napoli ad allenarsi da solo e in disparte a Castel Volturno lontano dal resto del gruppo. Non solo quindi l'esclusione dalla lista consegnata alla Lega Serie A, ma anche l'esclusione dagli allenamenti in gruppo per il portoghese. Un finale molto triste per uno dei protagonisti dello Scudetto del 2023 e di tanti anni di trionfi in azzurro.