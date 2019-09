Prestazione molto negativa quella di Piotr Zielinski questa sera contro l'Austria. Jerzy BrzÄczek, commissario tecnico della nazionale polacca, ha commentato così la prestazione del centrocampista in forza al Napoli: "Tutti sappiamo e conosciamo l'enorme talento di Piotr, ma non riesce ancora a tirarlo completamente fuori in maniera definitiva. Ha un grandissimo potenziale a disposizione. Quando si sveglierà ce lo invidieranno tutti"