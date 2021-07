Pessime notizie per Leonardo Spinazzola, che sta continuando a piangere come rivela Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Come rivela il suo entourage, Spinazzola ha subito la rottura del tendine d'achille. Quest'infortunio, lo terrà lontano dai campi da gioco per 4-5 mesi: l'Europeo è quindi finito per il terzino azzurro.