Napoli - Il 23 luglio ci sarà il calcio d'inizio delle Olimpiadi che andranno in scena in Giappone. Il commissario tecnico della Spagna Luis de la Fuente ha reso noti i nomi dei 22 giocatori che prenderanno parte a Tokyo 2020: assente Fabian Ruiz. Presenti Unai Simon, Pau Torres, Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal, già impegnati agli Europei. Non convocato il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, che dunque, fare non sarà impiegato in questa competizione.